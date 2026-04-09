SP देवरिया ऑफिस में युवती ने खाया जहर, लव अफेयर में धोखा…पुलिस भी नहीं सुनी गुहार, परिसर में मचा हड़कंप

गुरुवार को देवरिया में SP ऑफिस परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने का प्रयास किया, स्थिति गंभीर होती देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने फौरन उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक युवती रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसका आरोप है कि पिछले चार साल से एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब वह इससे मुकर गया है। युवती ने इस संबंध में कई बार स्थानीय थाने में शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस उस पर समझौते का दबाव बना रही थी।