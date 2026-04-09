बेकाबू कार का कहर…मासूम की मौत, सात की हालत गंभीर…आक्रोशित लोगों ने किया तोड़फोड़, ड्राइवर की पिटाई

घायलों में राजू यादव पुत्र गुलाब यादव, अमन यादव पुत्र राजू यादव, खुशबूदीन पुत्र नवी, बैतुल्लाह पुत्र फूलमान, रामनरेश पुत्र विभूति, विशाल कुशवाहा पुत्र जटाशंकर कुशवाहा, कुशमाहा, राधेश्याम कुशवाहा पुत्र लालू कुशवाहा शामिल है। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। जनता के गुस्से का शिकार ड्राइवर भी हुआ, सूचना इस कहूंची पुलिस ने किसी तरह उसे भीड़ के चंगुल से मुक्त कराया और हिरासत में लिया।