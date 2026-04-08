नौकरी के लिए मन्नत मांगने जा रहे दो दोस्तों की कार एक्सप्रेस-वे पर टकराई, एक ही दिन पहले मिली थी डिग्री

प्रयाग के ताऊ देवीलाल ने कहा, दोनों बच्चों ने एक साल पहले बीटेक पास किया था। सोमवार को डिग्री मिलते ही वे नौकरी की मनोकामना लेकर नीलकंठ मंदिर प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे। हाईवे पर निर्माण चल रहा था, तो सही बैरिकेडिंग और साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए थे। अधिकारियों की लापरवाही से बच्चों की जान चली गई। यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।