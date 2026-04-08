डिजिटल होती देवरिया पुलिस, i-GOT कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य, DIG ने की समीक्षा

अधिकारियों के मुताबिक इस पोर्टल पर लगभग 16 अध्याय उपलब्ध हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, नई तकनीकों का उपयोग, मिशन लाइफ ओरिएंटेशन, योगा ब्रेक और तनाव प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। इसका लक्ष्य पुलिसकर्मियों को पेशेवर रूप से दक्ष बनाना और उनकी कार्यशैली व संवेदनशीलता में सुधार लाना है। यह इतना सरल है कि यह प्रशिक्षण मोबाइल फोन के माध्यम से कभी भी और कहीं भी पूरा किया जा सकता है। जिले में इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है।