भरोसे का कत्ल…पशुपति नाथ दर्शन के बहाने रचा पत्नी की हत्या की साजिश, खुलासे से हड़कंप

पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया की दुदही नगर पंचायत निवासी ऋषभ पटेल का अपनी पत्नी रेनू भारती से अक्सर विवाद होता था। इससे त्रस्त ऋषभ ने अपने मित्र प्रियांशु सिंह के साथ मिलकर पत्नी की हत्या साजिश रची। बीते 30 मार्च 2026 को उसने रेनू को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर घुमाने का झांसा दिया और कार से लेकर निकला। खड्डा क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर दोनों ने मिलकर दुपट्टे से गला घोंटकर और सिर पर प्रहार कर रेनू की हत्या कर दी और शव झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद ऋषभ ने एक अप्रैल को पडरौना कोतवाली में पत्नी के लापता होने की सूचना दी।