भरोसे का कत्ल…पशुपति नाथ दर्शन के बहाने रचा पत्नी की हत्या की साजिश, खुलासे से हड़कंप

कुशीनगर की कोतवाली पुलिस ने एक महिला की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पति ने बताया कि साजिश के तहत पहले पत्नी की हत्या की और फिर मामले को दबाने के लिए खुद ही पुलिस में गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया की दुदही नगर पंचायत निवासी ऋषभ पटेल का अपनी पत्नी रेनू भारती से अक्सर विवाद होता था। इससे त्रस्त ऋषभ ने अपने मित्र प्रियांशु सिंह के साथ मिलकर पत्नी की हत्या साजिश रची। बीते 30 मार्च 2026 को उसने रेनू को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर घुमाने का झांसा दिया और कार से लेकर निकला। खड्डा क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर दोनों ने मिलकर दुपट्टे से गला घोंटकर और सिर पर प्रहार कर रेनू की हत्या कर दी और शव झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद ऋषभ ने एक अप्रैल को पडरौना कोतवाली में पत्नी के लापता होने की सूचना दी।
SP केशव कुमार के निर्देश पर विवेचना शुरू हुई, तो मामले की परत दर परत खुलती गई।महराजगंज में मिले शव की पहचान होने के बाद जब पुलिस ने ऋषभ से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।इस मामले में प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश तिवारी और स्वाट टीम ने मंगलवार को घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों पति ऋषभ पटेल निवासी दुदही, थाना विशुनपुरा व प्रियांशु सिंह, निवासी जटहां रोड, पडरौना को दबोच लिया। इनके पास से घटना में प्रयुक्त कार, हत्या में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को जेल भिजवा दिया।
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