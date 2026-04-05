पूर्वांचल में ISIS की धमक…कुशीनगर से ISIS एजेंट गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ऑपरेशन

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रिजवान को मुंबई में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था, उस समय उसके पास से कई राष्ट्रविरोधी सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस अब उससे आगे की पूछताछ कर रही है। सेल सूत्रों के मुताबिक रिजवान अहमद 2015 से आईएसआईएस से जुड़ा था। उसे भारत मे आईएसआईएस के लिए युवाओं की भर्ती का काम सौंपा गया था। इसके कब्जे से सेल ने बम बनाने का समान बरामद किया है। इसके कब्जे से कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड आदि बरामद किया गया है।