फायरिंग के केस से नाम निकालने के लिए 1.80 लाख में सिपाही ने किया सौदा, वायरल हुआ ऑडियो…महकमे में हड़कंप

कुशीनगर जिले में एक वायरल ऑडियो से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, यहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए एक फायरिंग कांड से जुड़ा नया मामला सामने आया है। इस घटना से संबंधित दो कथित ऑडियो वायरल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मामला 9 नवंबर 2025 को हुई फायरिंग की घटना से संबंधित है। बभनौली गांव निवासी कमलेश पुत्र नथुनी ने आरोप लगाया था कि उस शाम करीब 6:30 बजे कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद कई नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।