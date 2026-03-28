अफवाहबाजों पर नकेल, गोरखपुर के पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा…पटरी पर लौटी वितरण व्यवस्था

अधिकारियों के अनुसार, शेष 30 प्रतिशत उपभोक्ताओं का केवाईसी भी जल्द पूरा करा लिया जाएगा। इसके बाद गैस की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से होम डिलीवरी के माध्यम से गैस मिलने लगेगी।

प्रशासन का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि अफवाहें किस तरह से सामान्य स्थिति को भी संकट में बदल सकती हैं। यदि लोग संयम और समझदारी से काम लें, तो ऐसी परिस्थितियों से आसानी से बचा जा सकता है। वहीं, प्रशासन की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने यह साबित किया है कि सही समय पर लिए गए निर्णय किसी भी संकट को जल्दी समाप्त कर सकते हैं।