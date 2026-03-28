किशोर के साथ पुलिसकर्मियों ने की मारपीट, शिकायत करने पर दी करंट लगाकर मारने की धमकी, एसपी ने बैठाई जांच

पीड़ित ने बताया कि इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उससे अभद्रता से बात की और जब उसने कारण पूछा और विरोध किया तो पुलिसकर्मी उसे अपने साथ पिटाई करने के बाद अष्टभुजा चौकी पर ले गए और वहां भी उसके साथ मारपीट की। नाबालिक ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने उसे एक दिन तक चौकी में रखा और मारपीट करते हुए उसे प्रताड़ित किया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कहा है कि यदि वह इसकी शिकायत किसी से करेगा तो उसे करंट लगाकर मार दिया जाएगा।