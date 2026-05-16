असलहा तस्कर गैंग का सरगना चढ़ा मिर्जापुर पुलिस के हत्थे, 25 हजार का था इनाम, दाहिने पैर में लगी गोली

पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ में थाना पड़री के रहने वाले देवेश्वर शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, जो 25 हजार रुपए का इनामी है और उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, दो देसी तमंचा, 315 व 303 बोर का एक जिन्दा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में कछवां थाने पर बीएनएस और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, उसके फरार साथी की तलाश की जा रही है।