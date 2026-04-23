23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मिर्जापुर

मिर्जापुर हादसा अपडेट: ट्रेलर- बोलेरो, ट्रक- अल्टो कार… चार गाड़ियों की आपस में टक्कर 8 जिंदा जले, 11 मौत

मिर्जापुर में हुए भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। बोलेरो में सवार आठ लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे में कुल 11 लोगों की जान चली गई। इलाके में मातम पसरा है। हादसा इतना भयानक था कि देखने वाले कांप उठे।

2 min read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Mahendra Tiwari

Apr 23, 2026

हादसा के बाद जानकारी देती पुलिस अधिकारी फोटो सोर्स विभाग

हादसा के बाद जानकारी देती पुलिस अधिकारी फोटो सोर्स विभाग

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुए ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। जिससे घटनास्थल पर ही 11 लोगों की मौत हो गई। सबसे दर्दनाक मंजर तब सामने आया। जब बोलेरो में आग लगने से उसमें सवार 8 लोग जिंदा जल गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है।

मिर्जापुर-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे एक भयावह सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश से चना लादकर आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। जिसके कारण चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख सका। बेकाबू ट्रक ने पहले एक स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद वह आगे चल रहे एक अन्य ट्रक से जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि स्विफ्ट कार दोनों ट्रकों के बीच बुरी तरह फंस गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक बोलेरो भी नियंत्रण खो बैठी और ट्रक में जा घुसी।

हादसा देख कांप उठे लोग

इस टक्कर के बाद बोलेरो में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते बोलेरो आग का गोला बन गई और उसमें बैठे 8 लोग जिंदा जल गए। यह दृश्य बेहद दर्दनाक था। जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी।

ट्रक चालक और क्लीनर की भी हुई मौत

इस हादसे में स्विफ्ट कार के चालक, ट्रक चालक और क्लीनर की भी मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बोलेरो में सवार सभी लोग प्रयागराज के मांडा क्षेत्र के हाटा गांव के रहने वाले थे। वे मैहर धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया।

पुलिस और फायर टीम मौके पर पहुंची, पुलिस मृतकों के पहचान का कर रही प्रयास

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है।

डीएम एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

मीरजापुर पुलिस के अनुसार ड्रमण्डगंज थाना क्षेत्र के बड़का घुमान, भैसोड़ बलाय पहाड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से अल्टो कार, बोलेरो और ट्रेलर को टक्कर मार दी। जिससे अल्टो और बोलेरो में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों की पहचान की जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। मामले में विधिक कार्रवाई जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Apr 2026 08:26 am

Published on:

23 Apr 2026 08:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / मिर्जापुर हादसा अपडेट: ट्रेलर- बोलेरो, ट्रक- अल्टो कार… चार गाड़ियों की आपस में टक्कर 8 जिंदा जले, 11 मौत

बड़ी खबरें

View All

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मिर्जापुर में मौत का तांडव: ट्रक की टक्कर से धधकी बोलेरो, चीखने का भी नहीं मिला मौका, जिंदा जल गए 6 लोग

mirzapur dramandganj car fire accident
मिर्जापुर

शादी से पहले भागा दूल्हा, पिता ने बारी-बारी से 3 बेटों के नाम किए आगे, सात फेरे के बाद भी नहीं हुई विदाई

Mirzapur ajab shaadi, Mirzapur wedding news, dulha bhaga shaadi se pehle, Mirzapur bride groom case, UP weird marriage case, 1 dulhan 4 dulhe, Mirzapur latest news, barat farar news, UP viral shaadi case, Mirzapur Hindi news
मिर्जापुर

मिर्जापुर में बिजली के पोल से टकराई बाइक, बहनोई की मौत, साला घायल

CG Accident: भारतमाला सड़क पर दर्दनाक हादसा, तहसीलदार की पत्नी की मौत, 4 साल का मासूम घायल
यूपी न्यूज

मिर्जापुर में स्नान करने गईं दो लड़कियां डूबी, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

मिर्जापुर

अधिवक्ता हत्या कांड का दूसरा आरोपी भी अरेस्ट, मिर्जापुर पुलिस ने किया लंगड़ा, दोनों पैर में गोली मारकर पकड़ा

arrest
मिर्जापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.