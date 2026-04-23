मिर्जापुर हादसा अपडेट: ट्रेलर- बोलेरो, ट्रक- अल्टो कार… चार गाड़ियों की आपस में टक्कर 8 जिंदा जले, 11 मौत

मिर्जापुर-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे एक भयावह सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश से चना लादकर आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। जिसके कारण चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख सका। बेकाबू ट्रक ने पहले एक स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद वह आगे चल रहे एक अन्य ट्रक से जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि स्विफ्ट कार दोनों ट्रकों के बीच बुरी तरह फंस गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक बोलेरो भी नियंत्रण खो बैठी और ट्रक में जा घुसी।