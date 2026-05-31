मिर्जापुर में वृद्ध की मौत के 45 दिन बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम, कागज के हेरफर में फंसा पेंच, एक सप्ताह से घर में नहीं जला चूल्हा

जानकारी के मुताबिक, तुलसी गांव के रहने वाले 65 वर्षीय मुन्नीलाल यादव की मौत के बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि वह 11 अप्रैल को लापता हो गए थे और 26 मई को उनका शव घर से 3 किलोमीटर दूर जंगल से बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि उनका शव फांसी के फंदे से झूल रहा था और शरीर में केवल कंकाल ही बचा था। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके शव को नीचे उतर कर पोस्टमार्टम के लिए वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल भेज दिया था।