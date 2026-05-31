31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मिर्जापुर

मिर्जापुर में वृद्ध की मौत के 45 दिन बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम, कागज के हेरफर में फंसा पेंच, एक सप्ताह से घर में नहीं जला चूल्हा

Mirzapur latest news: तुलसी गांव के रहने वाले 65 वर्षीय मुन्नीलाल यादव की मौत के बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है।

2 min read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Vijendra Mishra

May 31, 2026

Mirzapur old man postmartem

AI image (chatgpt)

Mirzapur news: मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां मौत के 45 दिन बाद भी वृद्ध के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। इसके कारण परिवार के लोग काफी चिंतित और परेशान हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में वृद्ध का पोस्टमार्टम कागज के हेरफेर में फंसा हुआ है। इसी वजह से अंतिम संस्कार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले एक सप्ताह से घर में चूल्हा तक नहीं जल पाया है।

पोस्टमार्टम के लिए वाराणसी भेजा गया शव

जानकारी के मुताबिक, तुलसी गांव के रहने वाले 65 वर्षीय मुन्नीलाल यादव की मौत के बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि वह 11 अप्रैल को लापता हो गए थे और 26 मई को उनका शव घर से 3 किलोमीटर दूर जंगल से बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि उनका शव फांसी के फंदे से झूल रहा था और शरीर में केवल कंकाल ही बचा था। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके शव को नीचे उतर कर पोस्टमार्टम के लिए वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल भेज दिया था।

डीएम कार्यालय से भेजा जाएगा पत्र

बताया जा रहा है कि सर सुंदरलाल अस्पताल में शव पहुंचने के बाद अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। परिजनों ने बताया है कि अस्पताल प्रशासन ने रेफर किए गए कागजात में कमियां होने के कारण पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। वहीं, पीड़ित परिवार ने मिर्जापुर के जिलाधिकारी से मामले में न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद मिर्जापुर डीएम कार्यालय से वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय में पत्र भेजा जाएगा और वाराणसी जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सीएमओ की गठित की गई टीम द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी।

26 मई से नहीं जला चूल्हा

मृतक के परिवार के लोगों ने बताया है कि इसके कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हिंदू रीति रिवाज में जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक घर में चूल्हा नहीं जलता है। यही कारण है कि उन्होंने 26 मई से अब तक घर में चूल्हा नहीं जलाया है। उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों के यहां घर के बच्चे जाकर खाना खा रहे हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पानी पीकर और उबला हुआ आलू खाकर अपना पेट भर रहे हैं।

क्या बोली पुलिस

पुलिस ने बताया है कि मुन्नीलाल यादव का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। इस वजह से उनकी मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अनिवार्य है। इससे इस बात का भी खुलासा हो सकेगा कि उन्होंने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल में ही होनी है। पुलिस ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए मिर्जापुर जिलाधिकारी के कार्यालय से वाराणसी जिलाधिकारी कार्यालय के लिए पत्र भेजा जा रहा है। जल्द ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

दोस्त की नाबालिग गर्लफ्रेंड से बनाना चाहता था संबंध, विरोध करने पर दोस्त संग मिलकर की हत्या, मिर्जापुर पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार
मिर्जापुर
Mahoba News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 May 2026 01:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / मिर्जापुर में वृद्ध की मौत के 45 दिन बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम, कागज के हेरफर में फंसा पेंच, एक सप्ताह से घर में नहीं जला चूल्हा

बड़ी खबरें

View All

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मिर्जापुर में लग्जरी गाड़ियों से 2 करोड़ कैश बरामद, आयकर विभाग ने व्यापारियों को जारी किया नोटिस, 4 दिन में देना होगा जवाब

Cash recovered in mirzapur
मिर्जापुर

दोस्त की नाबालिग गर्लफ्रेंड से बनाना चाहता था संबंध, विरोध करने पर दोस्त संग मिलकर की हत्या, मिर्जापुर पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार

Mahoba News
मिर्जापुर

तो जनशक्ति जनता दल करेगी बीजेपी से गठबंधन! जानें अपनी पार्टी को लेकर तेज प्रताप यादव का स्टैंड, कॉकरोच पार्टी पर भी कही बड़ी बात

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
मिर्जापुर

मिर्जापुर में 75 लाख की शराब संग 3 तस्कर गिरफ्तार, लग्जरी कार से हो रही थी तस्करी, बिहार में होनी थी डिलीवरी

Mirzapur liquor recovery
मिर्जापुर

मिर्जापुर का मर्चेंट नेवी का अफसर अमेरिका में लापता, हिरासत में लिए जाने की खबर, परिवार लग रहा दूतावास के चक्कर

Manish dwivedi case mirzapur
मिर्जापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.