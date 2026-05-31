मिर्जापुर में लग्जरी गाड़ियों से 2 करोड़ कैश बरामद, आयकर विभाग ने व्यापारियों को जारी किया नोटिस, 4 दिन में देना होगा जवाब

बता दें कि बरामद किए गए करीब 2 करोड़ रुपए थाने के लगदी लॉकर में रखवाया गया है और आयकर विभाग इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। इस मामले में कैश के साथ पकड़े गए अभिनीत बंसल और भारत सिंह ने बताया है कि यह उनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस का पैसा है, जो वाराणसी से लेकर आ रहे थे। हालांकि, आयकर विभाग की टीम इस मामले में हवाला कनेक्शन की भी जांच कर रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पैसे से संबंधित वैध दस्तावेज मिलने के बाद ही पूरी रकम व्यापारियों को लौटाई जाएगी। यदि व्यापारी ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।