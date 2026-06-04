4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मिर्जापुर

मिर्जापुर के बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में, लाखों का नुकसान

Fire in mirzapur : मिर्जापुर के धुंधी कटरा बाजार में भीषण आग लग गई है। अचानक आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और धीरे-धीरे आग ने चार दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया..

2 min read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Vijendra Mishra

Jun 04, 2026

Mirzapur news

दुकानों में लगी आग, Pc- Patrika

Fire in several shops in mirzapur: मिर्जापुर के बाजार में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जा रहा है कि आग ने अचानक ही इतना विकराल रूप ले लिया कि कई दुकानें उसकी जद में आ गई, जिसमें जूता, चश्मा और कपड़े की दो दुकानों में आग धधकने लगी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम में पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।

4 दुकानें चपेट में

जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर के धुंधी कटरा बाजार में भीषण आग लग गई है। अचानक आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और धीरे-धीरे आग ने चार दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि जूता चश्मा और रेडीमेड कपड़े की दो दुकानों में आग लग गई है। आग लगते ही लोगों ने इसकी सूचना दुकान मालिक को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने डायल 112 के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम को दी।

क्या बोले दुकान मालिक

पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दुकान में आग लगने के बाद कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में धुआ दिखाई दे रहा है। गली पतली होने के कारण फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई हैं। इसके बाद छोटी गाड़ियों की मदद ली जा रही है। कपड़े की दुकान चलाने वाले गणेश और जूते की दुकान चलाने वाले इमरान ने बताया कि दुकान में लाखों रुपए का माल डंप किया गया है, सभी जलकर राख हो गए हैं।

लाखों का माल जलकर राख

आज को विकराल रूप लेता देख पुलिस ने बाजार में रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। फिलहाल, किसी के जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि, बताया जा रहा है कि इन चारों दुकानों में रखे कपड़े और चश्मा समेत लाखों रुपए के जूते भी जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की माने तो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। वहीं, पुलिस ने बताया कि फिलहाल आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है आग के बुझाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और आकलन किया जा सकेगा कि नुकसान कितना है।

मुजफ्फरपुर में मौत की आग! प्रसाद हॉस्पिटल के ICU में लगी भीषण आग, 10 से ज्यादा मरीजों की मौत

ये भी पढ़ें
muzaffarpur prasad hospital

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 11:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / मिर्जापुर के बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में, लाखों का नुकसान

बड़ी खबरें

View All

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मिर्जापुर में वृद्ध की मौत के 45 दिन बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम, कागज के हेरफर में फंसा पेंच, एक सप्ताह से घर में नहीं जला चूल्हा

Mirzapur old man postmartem
मिर्जापुर

मिर्जापुर में लग्जरी गाड़ियों से 2 करोड़ कैश बरामद, आयकर विभाग ने व्यापारियों को जारी किया नोटिस, 4 दिन में देना होगा जवाब

Cash recovered in mirzapur
मिर्जापुर

दोस्त की नाबालिग गर्लफ्रेंड से बनाना चाहता था संबंध, विरोध करने पर दोस्त संग मिलकर की हत्या, मिर्जापुर पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार

Mahoba News
मिर्जापुर

तो जनशक्ति जनता दल करेगी बीजेपी से गठबंधन! जानें अपनी पार्टी को लेकर तेज प्रताप यादव का स्टैंड, कॉकरोच पार्टी पर भी कही बड़ी बात

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
मिर्जापुर

मिर्जापुर में 75 लाख की शराब संग 3 तस्कर गिरफ्तार, लग्जरी कार से हो रही थी तस्करी, बिहार में होनी थी डिलीवरी

Mirzapur liquor recovery
मिर्जापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.