मिर्जापुर के बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में, लाखों का नुकसान

पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दुकान में आग लगने के बाद कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में धुआ दिखाई दे रहा है। गली पतली होने के कारण फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई हैं। इसके बाद छोटी गाड़ियों की मदद ली जा रही है। कपड़े की दुकान चलाने वाले गणेश और जूते की दुकान चलाने वाले इमरान ने बताया कि दुकान में लाखों रुपए का माल डंप किया गया है, सभी जलकर राख हो गए हैं।