मुजफ्फरपुर में मौत की आग! प्रसाद हॉस्पिटल के ICU में लगी भीषण आग, 10 से ज्यादा मरीजों के मरने की आशंका

मुजफ्फरपुर जिले के प्रसाद हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। हादसे में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 10 से अधिक मरीजों के जिंदा जलकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर किसी तरह से काबू पाया है। आग बुझाने के बाद टीम अस्पतला के अंदर फंसे मरीजों और शवों को बाहर निकालने में जुटी है। वहीं, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद अस्पताल परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रशासन की ओर से अभी तक तीन लोगों की आधिकारिक पुष्टि की है।