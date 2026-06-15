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मुजफ्फरपुर

Crime News: मुजफ्फरपुर में लूट का विरोध करने पर ज्वेलरी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या

Crime News:  मुजफ्फरपुर में लूट का विरोध करने पर बाइक सवार दो अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी दीपक कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के माधोपुर चौक के पास हुई।

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मुजफ्फरपुर

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Rajesh Kumar Ojha

Jun 15, 2026

muzaffarpur jewellery businessman shot dead

ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या के बाद एकत्रित लोग

Crime News मुजफ्फरपुर में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की ओपी अंतर्गत माधोपुर चौक के पास की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

हत्या के बाद अपराधी व्यवसायी के पास से गहनों से भरा थैला भी लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने कारोबारी को सीने और कमर में गोली मारी। मृतक की पहचान कच्ची पक्की थाना क्षेत्र के आभूषण व्यवसायी दीपक कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे देर शाम दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे और उनके पास दुकान के कीमती जेवरातों से भरा एक झोला भी था।

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Updated on:

15 Jun 2026 10:38 pm

Published on:

15 Jun 2026 10:06 pm

Hindi News / Bihar / Muzaffarpur / Crime News: मुजफ्फरपुर में लूट का विरोध करने पर ज्वेलरी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या

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