Crime News: मुजफ्फरपुर में लूट का विरोध करने पर ज्वेलरी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या

हत्या के बाद अपराधी व्यवसायी के पास से गहनों से भरा थैला भी लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने कारोबारी को सीने और कमर में गोली मारी। मृतक की पहचान कच्ची पक्की थाना क्षेत्र के आभूषण व्यवसायी दीपक कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे देर शाम दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे और उनके पास दुकान के कीमती जेवरातों से भरा एक झोला भी था।