बिहार: कलयुगी बेटे की हैवानियत! सगी मां के साथ शर्मनाक वारदात, ग्रामीणों ने पीटकर पुलिस को सौंपा

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सकरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर अपनी सगी मां से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। मामला सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के एक गांव का है।