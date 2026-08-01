बिहार: कलयुगी बेटे की हैवानियत! सगी मां के साथ शर्मनाक वारदात, ग्रामीणों ने पीटकर पुलिस को सौंपा

सगी मां संग हैवानियत करने वाला आरोपी
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सकरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर अपनी सगी मां से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। मामला सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के एक गांव का है।
पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी पर हमला कर दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आक्रोशित लोग उसे पुलिस के हवाले करने को तैयार नहीं थे। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने आरोपी को सुरक्षित हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, घटना दो दिन पहले हुई थी। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोग आरोपी की पिटाई कर रहे थे। हालात को नियंत्रित करने के बाद पुलिस ने आरोपी को भीड़ से छुड़ाया और थाने ले गई। बाद में पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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