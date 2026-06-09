मुक्तिधाम से निकलीं गोल्डन गर्ल्स: मजदूर और सब्जीवाले की बेटियों ने जीता गोल्ड, अब बिहार का बढ़ाएंगी मान

दोनों बच्चियां अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। सिकंदरपुर मुक्तिधाम परिसर में संचालित अप्पन पाठशाला में पढ़ने वाली माहिरा और संध्या ने पढ़ाई के साथ-साथ वुशू में भी कड़ी मेहनत की और अपने दम पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का सफर तय किया है। अपनी सफलता पर दोनों बच्चियों ने कहा कि यह उपलब्धि उनके प्रशिक्षक सुनील कुमार, अजीत कुमार सिंह और खेलो इंडिया के कोच करण कुमार के मार्गदर्शन का परिणाम है। उनका कहना है कि प्रशिक्षकों के सहयोग और सही दिशा-निर्देश के बिना स्वर्ण पदक जीतना संभव नहीं था।