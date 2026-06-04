मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड: 95 साल की दादी बनीं फरिश्ता, ICU में आग लगने पर बचाई कई मरीजों की जान

95 साल की दादी ने बचाईं कई जानें
मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार सुबह लगी भीषण आग में पांच मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। आग अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर स्थित ICU में लगी थी। हादसे में ICU के बेड, चिकित्सा उपकरण और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना के बीच 95 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की बहादुरी और सतर्कता चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी सूझबूझ की वजह से कई लोगों की जान बच सकी। खास बात यह है कि यह बुजुर्ग महिला भी उसी ICU में भर्ती थीं, जहां आग लगी थी।
95 वर्षीय महिला ने ICU में धुआं फैलते ही अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया और तुरंत बेड से उठकर बाहर निकल गईं। इसके बाद उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद नर्स को जगाकर ICU में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन सक्रिय हो गया और तत्काल मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही अग्निशमन विभाग को भी आग लगने की जानकारी दी गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य तेज़ी से शुरू किया गया।
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