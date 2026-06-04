मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड: 95 साल की दादी बनीं फरिश्ता, ICU में आग लगने पर बचाई कई मरीजों की जान

मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार सुबह लगी भीषण आग में पांच मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। आग अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर स्थित ICU में लगी थी। हादसे में ICU के बेड, चिकित्सा उपकरण और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना के बीच 95 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की बहादुरी और सतर्कता चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी सूझबूझ की वजह से कई लोगों की जान बच सकी। खास बात यह है कि यह बुजुर्ग महिला भी उसी ICU में भर्ती थीं, जहां आग लगी थी।