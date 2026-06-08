Bihar Politics: मंत्री बने रहेंगे या छोड़ेंगे पद?, जानें दीपक प्रकाश को BJP ने क्यों किया साइडलाइन

Bihar Politics सम्राट सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। यह चर्चा बीजेपी की ओर से उनको बिहार विधान परिषद के टिकट नहीं मिलने के बाद शुरू हुई है। बीजेपी के इस फैसले के बाद दीपक प्रकाश का मंत्री पद पर भी खतरा मंडराने लगे है। बिना किसी सदन के दोबारा मंत्री बनने को लेकर पहले मामल देश के देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है कि दीपक प्रकाश वर्तमान में न तो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। बावजूद इसके उन्हें दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जो संविधान की भावना और प्रावधानों के विपरीत है।