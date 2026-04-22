मिर्जापुर में मौत का तांडव: ट्रक की टक्कर से धधकी बोलेरो, चीखने का भी नहीं मिला मौका, जिंदा जल गए 6 लोग

हादसा इतना भयावह था कि बोलेरो में सवार लोग जिंदा ही जल गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद वाहन के अंदर चीख-पुकार मच गई, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई भी बाहर नहीं निकल सका। वहीं दूसरी ओर, एक अन्य कार में भी आग लगने की बात सामने आई है, जिससे उसमें सवार लोगों के भी झुलसने की सूचना है। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आग की भयावहता के आगे सब बेबस नजर आए।