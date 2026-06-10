रात में खाना खाकर टहलने निकला 6 बहनों का इकलौता भाई, मिर्जापुर में सुबह मिली लाश, शरीर पर चोट के निशान

परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। मृतक के पिता ने बताया कि वह घर में कमाने वाला इकलौता इंसान था और उनकी 6 बेटियां हैं। वहीं, युवक की मौत के बाद उसकी बहनों का रो-रोकर बुरा हाल था। 'अब हम राखी किस बंधेंगे' बोलकर उसकी बहानें दहाड़ मार कर रो रही थी। इस मंजर को देखने के बाद ग्रामीणों का भी हृदय पसिज गया।