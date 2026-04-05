अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष की संदिग्ध मौत, चेहरे पर गंभीर चोट के निशान…बेटे-बहू पर हत्या का आरोप

परिजनों के मुताबिक बड़े बेटे राघवेंद्र दीक्षित बिजनेस के लिए अपने पिता से करीब दस लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। इसी को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक के छोटे बेटे अमरेंद्र कुमार के अनुसार, घटना के दिन दोनों भाइयों के बीच विवाद हो रहा था। इसी दौरान जब उनके पिता बीच-बचाव करने पहुंचे, तो बड़े बेटे और उसके बच्चों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं।