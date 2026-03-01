प्रशासन की बड़ी कारवाई, डीजल पंप पर मिली भारी अनियमितता…लाइसेंस निलंबित, पेट्रोल पंप संचालकों में मचा हड़कंप

इन गंभीर अनियमितताओं के मद्देनजर, प्रशासन ने लाइसेंसी अशोक कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके डीजल विक्रय लाइसेंस संख्या 177/2022 को निलंबित कर दिया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो लाइसेंस निरस्तीकरण सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य पेट्रोल पंप संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।