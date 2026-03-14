कालाबाजारी पर डीएम सख्त, अफवाहबाजों पर होगी सख्त कारवाई…24×7 कार्य करेगा कंट्रोल रुम

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही, आपूर्ति व्यवस्था भी सुचारु रूप से चल रही है, जिससे किसी प्रकार की किल्लत की आशंका नहीं है। डीएम ने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि वे उपभोक्ताओं को गैस, पेट्रोल और डीजल पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से उपलब्ध कराएं।