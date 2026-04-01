जिससे प्यार किया उसे ही तेजाब से नहलाया, दस घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार…

पुलिस के अनुसार शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि मोरवन टोला इमलिया निवासी 25 वर्षीय काजल यादव पुत्री प्रभुनाथ यादव पर सोते समय दो युवकों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में काजल के साथ उसकी मां लीलावती भी बुरी तरह झुलस गईं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रामकोला और क्षेत्राधिकारी खड्डा मौके पर पहुंचे। तब तक परिजन दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले जा चुके थे, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान काजल यादव ने दम तोड़ दिया।