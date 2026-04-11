युवती ने थाने में खाया जहर, महकमे में मचा हड़कंप…

जानकारी के मुताबिक पिपराइच क्षेत्र की रहने वाली युवती का 19 अप्रैल को शादी तय थी। युवती इस शादी को लेकर काफी तनाव में थी, परिजनों ने बताया कि अचानक 8 अप्रैल की सुबह बिना बताए वह कहीं चली गई। काफी ढूंढने पर भी जब वह नहीं मिली। तब परिजनों ने थाने में तहरीर देकर पिपराइच इलाके के ही एक युवक और उसकी मां के खिलाफ लड़की भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। 9 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कर पुलिस युवक के घर पहुंची। आरोपी युवक घर पर ही मिला। जिसे थाने लाकर पुलिस ने पूछताछ की। उसने कहा कि वह लड़की को नहीं भगाया है।