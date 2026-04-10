गोंडा में लग्जरी गाड़ियों से बकरी चोरी का बड़ा खुलासा, 4 शातिर गिरफ्तार, दो स्कॉर्पियो नगदी समेत 6 बकरियां बरामद

पुलिस ने इनके कब्जे से छह चोरी की बकरियां, वारदात में इस्तेमाल की गई दो स्कॉर्पियो गाड़ियां और 23,800 रुपये नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे। रात के समय गांवों में घरों के बाहर बंधी बकरियों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरोह चोरी की गई बकरियों को बाराबंकी और बहराइच की पशु मंडियों में बेच देता था। या फिर उन्हें काटकर मांस के रूप में बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। आरोपियों ने हाल ही में करनैलगंज क्षेत्र से 10 बकरियां चोरी कर लगभग 50 हजार रुपये में बेचने और तरबगंज क्षेत्र से 9 बकरियां चोरी कर उनका मांस बेचने की बात भी कबूल की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और घटनाओं की गहन जांच की जा रही।