10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

गोंडा में लग्जरी गाड़ियों से बकरी चोरी का बड़ा खुलासा, 4 शातिर गिरफ्तार, दो स्कॉर्पियो नगदी समेत 6 बकरियां बरामद

गोंडा में पुलिस ने बकरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से छह बकरियां, दो स्कॉर्पियो गाड़ियां और नकदी बरामद हुई। गिरोह रात में चोरी करता था।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Apr 10, 2026

पकड़े गए चोर के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग

पकड़े गए चोर के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग

गोंडा जिले में लगातार बढ़ रही बकरी चोरी की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वजीरगंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतरजनपदीय गिरोह के चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से छह चोरी की बकरियां, दो स्कॉर्पियो वाहन और 23,800 रुपये नकद बरामद हुए हैं। गिरोह रात में रेकी कर वारदात को अंजाम देता था।

गोंडा जिले में बीते कुछ दिनों से अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बकरी चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया था। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के निर्देशन में वजीरगंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी। साथ ही खुफिया सूचनाओं के आधार पर लगातार कार्रवाई की गई। इसी दौरान पुलिस को सफलता मिली। दुर्जनपुर घाट से कोडर जाने वाले मार्ग पर चार शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रफीक, शकील, शमसुद्दीन और रहीश के रूप में हुई है।

अब जानिए चोरों का कबूलनामा

पुलिस ने इनके कब्जे से छह चोरी की बकरियां, वारदात में इस्तेमाल की गई दो स्कॉर्पियो गाड़ियां और 23,800 रुपये नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे। रात के समय गांवों में घरों के बाहर बंधी बकरियों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरोह चोरी की गई बकरियों को बाराबंकी और बहराइच की पशु मंडियों में बेच देता था। या फिर उन्हें काटकर मांस के रूप में बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। आरोपियों ने हाल ही में करनैलगंज क्षेत्र से 10 बकरियां चोरी कर लगभग 50 हजार रुपये में बेचने और तरबगंज क्षेत्र से 9 बकरियां चोरी कर उनका मांस बेचने की बात भी कबूल की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और घटनाओं की गहन जांच की जा रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 05:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / गोंडा में लग्जरी गाड़ियों से बकरी चोरी का बड़ा खुलासा, 4 शातिर गिरफ्तार, दो स्कॉर्पियो नगदी समेत 6 बकरियां बरामद

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोंडा में हाई टेंशन तार गिरने से युवक की मौत, 10 साल से तार हटाने की गुहार लगा रहा था परिवार, तीन मासूम बच्चों के सिर से उठा-पिता का साया

मृतक की फाइल फोटो रनजीत तिवारी फोटो सोर्स परिजन
गोंडा

गोंडा में गरजा बुलडोजर मदरसा सहित कई मकान- दुकान ढहाए गए… भारी संख्या में फोर्स की गई तैनात

जेसीबी से गिराया जा रहा मकान फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

गोंडा में चल रहा था ‘नकली DEF फैक्ट्री’ का खेल, छापेमारी में खुला बड़ा राज… भारी मात्रा में सामग्री बरामद

प्लांट में छापेमारी करते अधिकारी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

आयुक्त की नई पहल से देवीपाटन मंडल ने रचा नया कीर्तिमान, महिलाओं की समस्याओं का ऐसे होता समाधान

आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील
गोंडा

मेले से लौटते समय काल बना डंपर सात बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मौके पर पहुंची पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.