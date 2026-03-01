डीएम कुशीनगर की बड़ी कारवाई, अपराधियों में खौफ

डीएम ने बताया कि सभी निष्कासित व्यक्ति 6 माह तक बिना न्यायालय की अनुमति कुशीनगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। जनपद सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेंगे, उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा। डीएम कहा असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।