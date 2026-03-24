यूपी में मौसम का बड़ा यू-टर्न! इस तारीख से गरज-चमक के साथ लौटेगी बारिश, 2 नए पश्चिमी विक्षोभ होंगे एक्टिव

आज लखनऊ में छिटपुट बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन दोपहर में धूप निकलेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। नोएडा में भी आज हल्के बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री रहेगा। तीन दिन बाद यहां हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। मौसम में यह बदलाव किसानों के लिए थोड़ी राहत ला सकता है, लेकिन अगर खेत में फसलें हैं तो सतर्क रहें। बाहर निकलते समय हल्का छाता या रेनकोट साथ रखें। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा धूप से बचाएं।