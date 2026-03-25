मासूम से दरिंदगी के बाद गला रेत कर हत्या, 6 साल बाद कोर्ट का कड़ा फैसला…

चिंतित परिजनों ने खोजबीन शुरू की और पुलिस को सूचना दी। रात करीब 10 बजे गांव के बाहर एक खेत में बच्ची का शव बरामद हुआ। उसकी हत्या गला रेतकर की गई थी, शरीर पर कई चोटों के निशान थे और शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। सूचना मिलते ही तत्कालीन एसपी विनोद कुमार सिंह और एएसपी अयोध्या प्रसाद सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कराई। पुलिस ने गहन छानबीन, घटनास्थल के निरीक्षण और ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी माईगर महेशिया का नाम सामने आया, जिसने बच्ची को रास्ते से अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी।