25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

फर्जी दस्तावेज से ली मलेशिया की नागरिकता, भारत में भी दे रहा था वोट, ऐसे खुला राज

आजमगढ़ के एक शख्स पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए मलेशिया की नागरिकता प्राप्त की है। इसके साथ ही उसके गांव की वोटर लिस्ट में भी उसका नाम दर्ज है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है....

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Vijendra Mishra

Mar 25, 2026

AI image (Chatgpt)

आजमगढ़: निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक शख्स द्वारा दो देशों में नागरिकता लिए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शख्स ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मलेशिया की नागरिकता हासिल की और भारत में भी उसके गांव की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फरिहा चौकी प्रभारी ने दी तहरीर

जानकारी के मुताबिक, फरिहा चौकी प्रभारी चित्रांशु मिश्रा ने थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि ग्राम सुरई निवासी मोहम्मद कुद्दूस जो कई सालों से मलेशिया में रह रहा था, हाल ही में अपने गांव वापस लौटा है। तहरीर देकर चौकी प्रभारी ने आरोप लगाया है कि उसने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पहचान बदली और मलेशिया में नागरिकता हासिल की है। आरोप है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए भी उसने अपना पता मलेशिया का दिखाया था, जिसके आधार पर उसका मलेशिया का नागरिक होने की बात सामने आई है।

IOC कार्ड भी किया हासिल

आरोप है कि आरोपी ने प्रवासी भारतीय नागरिकता (IOC) कार्ड भी हासिल कर लिया है, जबकि नियम यह है कि इस कार्ड को हासिल करने वाले को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज है। इसके साथ ही वह विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहा है।

SIR के दौरान भरा फॉर्म 7

चौकी प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी पता चला है की विशेष ग्रहण पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए उसने फॉर्म 7 भी भरा था। इससे यह सब पता चलता है कि आरोपी ने सिर्फ कानून का ही उल्लंघन नहीं किया बल्कि चुनाव की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या बोली पुलिस

थानाध्यक्ष हिमेन्द्र सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले से पर्दा उठाने के लिए एक जांच टीम भी गठित की गई है। टीम की जांच में यदि आरोपी पर दोष सिद्ध होता है तो उसे खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दस्तावेजों में दर्ज उसके नाम को भी कटवाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 02:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / फर्जी दस्तावेज से ली मलेशिया की नागरिकता, भारत में भी दे रहा था वोट, ऐसे खुला राज

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एथेनॉल मिश्रण के प्रयोग ने डीजल-पेट्रोल संकट से उबारा, PM करते रहेंगे व्यवस्थाएं : ओपी राजभर

आजमगढ़

Azamgarh News: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मासूम बच्ची की मौत, दंपति घायल

आजमगढ़

Azamgarh News: अर्टिगा की टक्कर से दो युवकों की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

आजमगढ़

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद का बड़ा बयान, ममता बनर्जी की जीत को लेकर कही बड़ी बात

dharmendra yadav
आजमगढ़

Azamgarh News: तमसा नदी में तैरती मिली नाबालिग की लाश, दुष्कर्म की आशंका

आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.