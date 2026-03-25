फर्जी दस्तावेज से ली मलेशिया की नागरिकता, भारत में भी दे रहा था वोट, ऐसे खुला राज

जानकारी के मुताबिक, फरिहा चौकी प्रभारी चित्रांशु मिश्रा ने थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि ग्राम सुरई निवासी मोहम्मद कुद्दूस जो कई सालों से मलेशिया में रह रहा था, हाल ही में अपने गांव वापस लौटा है। तहरीर देकर चौकी प्रभारी ने आरोप लगाया है कि उसने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पहचान बदली और मलेशिया में नागरिकता हासिल की है। आरोप है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए भी उसने अपना पता मलेशिया का दिखाया था, जिसके आधार पर उसका मलेशिया का नागरिक होने की बात सामने आई है।