11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल…छह महीने से अधिक एक ही जगह जमे लोगों पर हुई कारवाई

कुशीनगर में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने महकमे में बड़ा फेरबदल किया है, इनमें छह माह से एक ही जगह तैनात लोगों पर कारवाई की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Mar 11, 2026

Up news, kushinagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SP कुशीनगर

कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने महकमे में बड़ा फेरबदल किया है, इनमें छह माह से एक ही जगह तैनात लोगों को नई तैनाती दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने 24 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया है, इस फेरबदल में कई थानों के प्रभारी भी बदले गए हैं।

इन इंस्पेक्टरों को मिली नई तैनाती

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी सूची के अनुसार, निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह को कोतवाली पडरौना से प्रभारी निरीक्षक कुबेरस्थान बनाया गया है। ओम प्रकाश तिवारी रविन्द्रनगर धूस से कोतवाली पडरौना के प्रभारी निरीक्षक बने हैं। गिरीजेश उपाध्याय थाना खड्डा से प्रभारी निरीक्षक तमकुहीराज और आशुतोष सिंह स्वाट टीम प्रभारी से प्रभारी निरीक्षक कसया भेजे गए हैं।

सत्यप्रकाश सिंह को यातायात निरीक्षक से पुलिस लाइन भेजा गया, जबकि अश्वनी कुमार राय अपराध शाखा से यातायात निरीक्षक बने। रविन्द्र नाथ सिंह आईजीआरएस/जनसुनवाई सेल से कुबेरस्थान और अवधेश उपाध्याय अपराध निरीक्षक खड्डा से अपराध निरीक्षक कसया बनाए गए हैं। जंगबहादुर यादव पुलिस लाइन से अपराध निरीक्षक पडरौना और राजेश कुमार पुलिस लाइन से अपराध निरीक्षक नेबुआ नौरंगिया भेजे गए हैं।

इन सब इंस्पेक्टरों को मिली नई तैनाती

सब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में भी फेरबदल हुआ है, इनमें संदीप सिंह थानाध्यक्ष कुबेरस्थान से थानाध्यक्ष खड्डा बनाए गए, जबकि सुनील कुमार वर्मा थानाध्यक्ष तमकुहीराज से थानाध्यक्ष रविन्द्रनगर धूस भेजे गए। अभिनव मिश्रा थानाध्यक्ष कसया से थानाध्यक्ष जटहां बाजार और आलोक कुमार थानाध्यक्ष जटहां बाजार से थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी बनाए गए हैं।

स्वतंत्र कुमार सिंह थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी से प्रभारी स्वाट टीम बने हैं। रिजवान अहमद, रामलाल सिंह, राम प्रवेश सिंह, अभिषेक कुमार, अंकित सिंह, आकाश गिरी और आशीष सिंह को पुलिस लाइन/रिजर्व लाइन से विभिन्न थानों में भेजा गया है। शेषनाथ यादव मॉनिटरिंग सेल से थाना कुबेरस्थान और अवनीश सिंह जनसुनवाई सेल से थाना तमकुहीराज भेजे गए हैं।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में कपड़े की थोक दुकान में लगी भीषण आग, धुआं और आग की लपटें देख अफरा तफरी
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 11:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल…छह महीने से अधिक एक ही जगह जमे लोगों पर हुई कारवाई

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुशीनगर में भीषण सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत, हाईवे पर मची अफरा तफरी

Up news, kushinagar
कुशीनगर

कुशीनगर में SP से खुद की सुरक्षा मांग रहे IFS अधिकारी की खुली पोल…और भी खुले चौंकाने वाले राज

Up news, kushinagar
कुशीनगर

वायरल ऑडियो पर SP का एक्शन, सस्पेंड हुआ दारोगा…इस मामले में मांग रहा था रिश्वत

Up news, kushinagar news
कुशीनगर

UPSC Result: कुशीनगर के चार युवाओं ने लहराया परचम, परिजनों में खुशी की लहर

Up news, UPSC result
कुशीनगर

यूपी में BJP सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं… बाल बाल बचे लोग, NH 28 पर मची अफरा तफरी

Up news, kushinagar
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.