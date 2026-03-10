10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

वायरल ऑडियो पर SP का एक्शन, सस्पेंड हुआ दारोगा…इस मामले में मांग रहा था रिश्वत

कुशीनगर में एक मुकदमे की चार्जशीट कोर्ट में भेजने के लिए दारोगा को रिश्वत की मांग करनी भारी पड़ है, इसका ऑडियो क्लिप वायरल हो गया। SP के भी संज्ञान में यह मामला आया। इसकी जांच करने के बाद दारोगा दोषी निकला जिस पर SP ने उसे सस्पेंड कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Mar 10, 2026

Up news, kushinagar news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SP कुशीनगर

कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होने के बाद की गई, जिसमें कथित तौर पर पैसे की मांग की जा रही थी। बता दें कि वायरल हुआ ऑडियो लगभग 1.24 मिनट का है। इसमें दो व्यक्तियों के बीच बातचीत सुनाई दे रही है, जिसमें एक मामले की विवेचना और चार्जशीट दाखिल करने के लिए नकद पैसे मांगने की बात सामने आई।

चार्जशीट दाखिले के लिए मांगा रिश्वत, SP ने किया सस्पेंड

रिश्वतखोरी के इस मामले की गंभीरता को देखते हुए SP कुशीनगर ने तत्काल जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर थाना तरयासुजान में तैनात उपनिरीक्षक आलोक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वायरल ऑडियो में दारोगा आलोक कुमार सिंह कथित तौर पर रिश्वत की मांग करते हुए चार्जशीट कोर्ट में भेजने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। SP के इस कारवाई के बाद महकमे में हड़कंप मचा है, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

2016 ज्वैलर लूट-हत्या केस में 10 साल बाद फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद, एक बरी
हरदोई
10 वर्ष बाद ज्वैलर लूट-हत्या मामले में फैसला (फोटो सोर्स : Hardoi Court WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 09:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / वायरल ऑडियो पर SP का एक्शन, सस्पेंड हुआ दारोगा…इस मामले में मांग रहा था रिश्वत

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुशीनगर में SP से खुद की सुरक्षा मांग रहे IFS अधिकारी की खुली पोल…और भी खुले चौंकाने वाले राज

Up news, kushinagar
कुशीनगर

UPSC Result: कुशीनगर के चार युवाओं ने लहराया परचम, परिजनों में खुशी की लहर

Up news, UPSC result
कुशीनगर

यूपी में BJP सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं… बाल बाल बचे लोग, NH 28 पर मची अफरा तफरी

Up news, kushinagar
कुशीनगर

खुलेआम पिस्टल से फायर करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस की हनक को चुनौती…फैली सनसनी

Up news, kushinagar
कुशीनगर

PCS अधिकारी को उनके ही कमरे में बंद कर सरकारी और निजी कार को किया आग के हवाले

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.