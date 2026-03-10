वायरल ऑडियो पर SP का एक्शन, सस्पेंड हुआ दारोगा…इस मामले में मांग रहा था रिश्वत

रिश्वतखोरी के इस मामले की गंभीरता को देखते हुए SP कुशीनगर ने तत्काल जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर थाना तरयासुजान में तैनात उपनिरीक्षक आलोक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वायरल ऑडियो में दारोगा आलोक कुमार सिंह कथित तौर पर रिश्वत की मांग करते हुए चार्जशीट कोर्ट में भेजने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। SP के इस कारवाई के बाद महकमे में हड़कंप मचा है, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।