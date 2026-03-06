6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

यूपी में BJP सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं… बाल बाल बचे लोग, NH 28 पर मची अफरा तफरी

कुशीनगर में BJP सांसद विजय कुमार दुबे के काफिले में चल रही गाड़ियां आपस में ही टकरा गई, इस दौरान NH पर अफरा तफरी मच गया। हादसा तब हुआ जब आगे चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दी और पीछे चल रही गाड़ियां बेलेंस न रख सकीं।

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Mar 06, 2026

Up news, kushinagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, भाजपा सांसद के काफिले की गाड़ियां टकराईं

कुशीनगर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया, यहां NH 28 पर ढांढा ओवरब्रिज के पास BJP सांसद विजय कुमार दुबे के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह घटना तब हुई जब काफिले में चल रही एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे आ रही आधा दर्जन गाड़ियां एक-दूसरे से भिड़ गईं। काफिले में युवा भाजपा नेता रविश सिंह, छोटेलाल शास्त्री, अभिमन्यु गौतम, सत्यनारायण गौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष ज्ञान विक्रम सिंह और भाजपा सभासद जटाशंकर यादव शामिल थे।

BJP सांसद विजय कुमार दुबे के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई

जानकारी के मुताबिक BJP सांसद का काफिला सुकरौली से हाटा की ओर जा रहा था। ढांढा ओवरब्रिज के पास आगे चल रही गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने से पीछे चल रही करीब पांच से छह गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस टक्कर में काफिले की दो गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि अन्य गाड़ियों को भी हल्का नुकसान पहुंचा। संयोग ठीक रहा कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

NH पर मची अफरा तफरी, पुलिस ने डेमेज गाड़ियों को हटाया

घायल होने वालों में भाजपा नेता रविश सिंह, छोटेलाल शास्त्री, अभिमन्यु गौतम, सत्यनारायण गौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष ज्ञान विक्रम सिंह और भाजपा सभासद जटाशंकर यादव शामिल हैं। मौके पर मौजूद लोगों और सहयोगियों ने तुरंत सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।पुलिस ने हादसे के बाद डेमेज गाड़ियों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक शुरू किया।

ये भी पढ़ें

हिट एंड रन केस में मृतकों की संख्या दो हुई, मेडिकल स्टूडेंट की पहले ही हो चुकी है दर्दनाक मौत
गोरखपुर
Up news, accident news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 04:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / यूपी में BJP सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं… बाल बाल बचे लोग, NH 28 पर मची अफरा तफरी

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुलेआम पिस्टल से फायर करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस की हनक को चुनौती…फैली सनसनी

Up news, kushinagar
कुशीनगर

PCS अधिकारी को उनके ही कमरे में बंद कर सरकारी और निजी कार को किया आग के हवाले

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
कुशीनगर

नायब तहसीलदार ने मुंशी को दीं जातिसूचक गालियां, निकाला जूता…अधिवक्ता बोले, ब्राह्मण समाज का अपमान, योगी राज में क्या जूता से मिलेगा न्याय

Up news, Kushinagar
कुशीनगर

कश्मीर में तैनात कैप्टन की कार्डियक अरेस्ट से असामयिक मौत, इकलौते बेटे थे अमन…परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Up news, kushinagar news
कुशीनगर

पहले लिखा सुसाइड नोट, फिर बनाई वीडियो… रोते-रोते फंदे से लटक गया युवक, 2 मासूमों के सिर से उठा बाप का साया

सुसाइड नोट में क्लर्क और अफसरों के नाम!
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.