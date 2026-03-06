यूपी में BJP सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं… बाल बाल बचे लोग, NH 28 पर मची अफरा तफरी

कुशीनगर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया, यहां NH 28 पर ढांढा ओवरब्रिज के पास BJP सांसद विजय कुमार दुबे के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह घटना तब हुई जब काफिले में चल रही एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे आ रही आधा दर्जन गाड़ियां एक-दूसरे से भिड़ गईं। काफिले में युवा भाजपा नेता रविश सिंह, छोटेलाल शास्त्री, अभिमन्यु गौतम, सत्यनारायण गौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष ज्ञान विक्रम सिंह और भाजपा सभासद जटाशंकर यादव शामिल थे।