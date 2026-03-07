7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

UPSC Result: कुशीनगर के चार युवाओं ने लहराया परचम, परिजनों में खुशी की लहर

शुक्रवार को यूपीएससी का रिजल्ट निकलते ही जिले के चार परिवारों में खुशी की लहर फैल गई। इन परिवारों के नौनिहालों ने अपनी मेधा का परचम लहराया और सिविल सेवा में चयनित होकर जिले का मान बढ़ाए

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Mar 07, 2026

Up news, UPSC result

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, IAS में चार युवाओं ने मारी बाजी

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (IAS) 2025 के रिजल्ट में कुशीनगर के चार होनहार युवाओं ने शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इन युवाओं की उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है, परिजनों में जश्न का माहौल है।

IIT ग्रैजुएट विनय वर्मा को मिली 712वीं रैंक

रामकोला नगर निवासी विनय वर्मा ने UPSC परीक्षा में 712वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता छोटेलाल वर्मा व्यवसाय से जुड़े हैं। विनय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से पढ़ाई करने के बाद सिविल सेवा की तैयारी की और यह मुकाम हासिल किया।

लेखपाल के बेटे आकाश कुमार को मिली 438वीं रैंक

आकाश कुमार ने UPSC परीक्षा में 438वीं रैंक प्राप्त की है। उनके पिता अरविंद रावत पडरौना तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात हैं। उनकी सफलता से तहसील परिसर और राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला।

लैब टेक्नीशियन के बेटे पवन को मिली 138वीं रैंक

पवन कुमार पांडेय निवासी पडरौना तहसील क्षेत्र के ग्राम सिकटा ने UPSC परीक्षा में 138वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2024 की परीक्षा में 334वीं रैंक प्राप्त की थी और वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के लिए नागपुर में प्रशिक्षण ले रहे थे। उनके पिता रघुवीर पांडेय बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन हैं।

शिक्षक की बेटी इंदु ने हासिल की 230वीं रैंक

दुदही नगर पंचायत निवासी इंदु बारी ने UPSC में 230वीं रैंक प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है। वह शिक्षक राम इकबाल बारी की पुत्री हैं। इंदु ने गोरखपुर से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के बाद रोहतक से बीटेक किया और सिविल सेवा की तैयारी कर यह सफलता हासिल की। चार युवाओं की इस सफलता से पूरे कुशीनगर जिले में जश्न का माहौल है।

ये भी पढ़ें

जौनपुर में 3 मेधावियों ने UPSC की परीक्षा में मारी बाजी, सेल्फ स्टडी को दिया श्रेय
जौनपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 10:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / UPSC Result: कुशीनगर के चार युवाओं ने लहराया परचम, परिजनों में खुशी की लहर

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में BJP सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं… बाल बाल बचे लोग, NH 28 पर मची अफरा तफरी

Up news, kushinagar
कुशीनगर

खुलेआम पिस्टल से फायर करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस की हनक को चुनौती…फैली सनसनी

Up news, kushinagar
कुशीनगर

PCS अधिकारी को उनके ही कमरे में बंद कर सरकारी और निजी कार को किया आग के हवाले

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
कुशीनगर

नायब तहसीलदार ने मुंशी को दीं जातिसूचक गालियां, निकाला जूता…अधिवक्ता बोले, ब्राह्मण समाज का अपमान, योगी राज में क्या जूता से मिलेगा न्याय

Up news, Kushinagar
कुशीनगर

कश्मीर में तैनात कैप्टन की कार्डियक अरेस्ट से असामयिक मौत, इकलौते बेटे थे अमन…परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Up news, kushinagar news
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.