UPSC Result: कुशीनगर के चार युवाओं ने लहराया परचम, परिजनों में खुशी की लहर

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, IAS में चार युवाओं ने मारी बाजी
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (IAS) 2025 के रिजल्ट में कुशीनगर के चार होनहार युवाओं ने शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इन युवाओं की उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है, परिजनों में जश्न का माहौल है।
रामकोला नगर निवासी विनय वर्मा ने UPSC परीक्षा में 712वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता छोटेलाल वर्मा व्यवसाय से जुड़े हैं। विनय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से पढ़ाई करने के बाद सिविल सेवा की तैयारी की और यह मुकाम हासिल किया।
आकाश कुमार ने UPSC परीक्षा में 438वीं रैंक प्राप्त की है। उनके पिता अरविंद रावत पडरौना तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात हैं। उनकी सफलता से तहसील परिसर और राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला।
पवन कुमार पांडेय निवासी पडरौना तहसील क्षेत्र के ग्राम सिकटा ने UPSC परीक्षा में 138वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2024 की परीक्षा में 334वीं रैंक प्राप्त की थी और वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के लिए नागपुर में प्रशिक्षण ले रहे थे। उनके पिता रघुवीर पांडेय बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन हैं।
दुदही नगर पंचायत निवासी इंदु बारी ने UPSC में 230वीं रैंक प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है। वह शिक्षक राम इकबाल बारी की पुत्री हैं। इंदु ने गोरखपुर से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के बाद रोहतक से बीटेक किया और सिविल सेवा की तैयारी कर यह सफलता हासिल की। चार युवाओं की इस सफलता से पूरे कुशीनगर जिले में जश्न का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग