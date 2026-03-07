UPSC Result: कुशीनगर के चार युवाओं ने लहराया परचम, परिजनों में खुशी की लहर

दुदही नगर पंचायत निवासी इंदु बारी ने UPSC में 230वीं रैंक प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है। वह शिक्षक राम इकबाल बारी की पुत्री हैं। इंदु ने गोरखपुर से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के बाद रोहतक से बीटेक किया और सिविल सेवा की तैयारी कर यह सफलता हासिल की। चार युवाओं की इस सफलता से पूरे कुशीनगर जिले में जश्न का माहौल है।