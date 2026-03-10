कुशीनगर में SP से खुद की सुरक्षा मांग रहे IFS अधिकारी की खुली पोल…और भी खुले चौंकाने वाले राज

जानकारी के मुताबिक हाटा कोतवाली के अवरवा के पवन चौहान ने बीते दो मार्च को SP कुशीनगर की अधिकारिक मेल ID पर मेल कर सुरक्षा की मांग की थी। मेल में उसने अपने को IFS अधिकारी बताते हुए लिखा कि वह विदेश मंत्रालय में तैनात है। पर्सनल ID से आए मेल का संज्ञान लेते हुए SP केशव कुमार ने हाटा कोतवाली थाना व स्थानीय LIU को मेल करने वाले के बारे में जानकारी कर रिपोर्ट देने को कहा।