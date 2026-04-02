ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में पलटी; 4 ने मौके पर ही तोड़ा दम; 16 से ज्यादा गंभीर घायल

Road Accident Breaking: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गुरुवार को चैत्र राम नवमी के नहान मेले में जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक नहर में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा गोपाल रेगुलेटर के पास हुई। हादसे के दौरान गाड़ी गंडक नहर में जा गिरी।