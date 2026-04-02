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कुशीनगर

ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में पलटी; 4 ने मौके पर ही तोड़ा दम; 16 से ज्यादा गंभीर घायल

Road Accident Breaking: ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में पलट गई। इस वजह से 4 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 16 से ज्यादा लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं।

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कुशीनगर

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Harshul Mehra

Apr 02, 2026

tractor trolley full of devotees overturned in canal died 4 people and injuring 17 in kushinagar

ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में पलटी; 4 की मौत।

Road Accident Breaking: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गुरुवार को चैत्र राम नवमी के नहान मेले में जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक नहर में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा गोपाल रेगुलेटर के पास हुई। हादसे के दौरान गाड़ी गंडक नहर में जा गिरी।

हुक टूटने से बिगड़ा संतुलन, नहर में गिरी ट्रॉली

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक अचानक टूट गया। इससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली सीधे नहर में जा गिरी। हादसा इतना अचानक हुआ कि सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला।

राम नवमी स्नान के लिए जा रहे थे श्रद्धालु

बताया जा रहा है कि महाराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र के महान खोर उर्फ बरहारा गांव से करीब 50 श्रद्धालु नारायणी नदी स्थित भैंसाहा घाट पर स्नान के लिए जा रहे थे। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे।

ट्रॉली में क्षमता से ज्यादा सवार थे लोग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रॉली में जरूरत से ज्यादा लोग बैठे थे। करीब 25-30 महिलाएं, 10 बच्चे और लगभग 10 पुरुष उसमें सवार थे। कुछ लोग कूदकर बच निकले, लेकिन कई लोग पलटी हुई ट्रॉली के नीचे फंस गए।

स्थानीय लोगों ने चलाया राहत-बचाव अभियान

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और ट्रैक्टरों की मदद से ट्रॉली को नहर से बाहर निकाला। पानी का स्तर कम होने के कारण कई लोगों की जान बचाई जा सकी।

घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी

घायलों में से 12 लोगों का इलाज कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि 5 गंभीर घायलों को गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, लगभग 10 महिलाओं को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं।

मृतकों की पहचान हुई

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मीरा देवी (50), सरिता देवी (65), विमला देवी (50) और निर्मला देवी (55) के रूप में हुई है। सभी मृतक महाराजगंज जिले के घुघली क्षेत्र के बढ़ारा फार्म गांव की निवासी थीं।

घायलों ने बताया हादसे का मंजर

घायल आरती ने बताया कि ट्रॉली में बैठे सभी लोग यात्रा कर रहे थे, तभी चालक रास्ता पूछने लगा और मोड़ लेते ही हादसा हो गया। वहीं, मनोज सिंह ने बताया कि हुक टूटते ही ट्रैक्टर-ट्रॉली करीब 20 फीट नीचे नहर में गिर गई।

रेस्क्यू में जुटी पुलिस और मेडिकल टीमें

घटना की सूचना मिलते ही डायल 108 एंबुलेंस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को खड्डा (तुर्कहा) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस ने भी राहत और बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई।

विधायक ने लिया जायजा, बेहतर इलाज का भरोसा

खड्डा के विधायक विवेकानंद पांडे ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गंभीर घायलों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है और सभी का समुचित उपचार कराया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का बयान

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामदास कुशवाहा ने बताया कि सूचना मिलते ही मेडिकल टीम तुरंत मौके पर भेजी गई। 12 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। खड्डा के SHO संदीप सिंह ने बताया कि सभी लोग राम नवमी मेले में जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

मुख्यमंत्री ने जताया शोक, दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं।

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Updated on:

02 Apr 2026 02:17 pm

Published on:

02 Apr 2026 02:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में पलटी; 4 ने मौके पर ही तोड़ा दम; 16 से ज्यादा गंभीर घायल

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