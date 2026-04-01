आपत्तिजनक हालत में मिले 4 लड़के और 5 लड़कियां! ‘चोटी वाला ढाबा’ पर जिस्मफरोशी का पर्दाफाश

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में तुर्कमेनिस्तान की युवती नाजमुदिनीया मोहब्बत की हत्या के मामले के बाद भी शहर में होटलों और स्पा सेंटरों के अंदर चल रहे जिस्मफरोशी के धंधे पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद हाईवे और शहर के कई इलाकों में यह अवैध कारोबार जारी है। सोमवार को दिल्ली रोड स्थित शारदा प्लाजा के एक स्पा सेंटर में छापेमारी कर पुलिस ने इस धंधे का खुलासा किया था, जहां से 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरी खबर पढ़िए।