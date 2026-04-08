सेकंड AC कोच में लड़की से TTE ने किया रेप; बर्थ नंबर 5 पर किया कुकर्म, क्या है सनसनीखेज पूरा मामला

सेकंड AC कोच में लड़की से TTE ने किया रेप। फोटो सोर्स-AI
Rape in Train: गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस की घटना के बाद अब चौरीचौरा एक्सप्रेस में भी दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस बार एक युवती ने TTE पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
पीड़िता, जो गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के पादरी बाजार की रहने वाली है, उसने बताया कि वह किसी जरूरी काम से प्रयागराज गई थी। 2 फरवरी 2026 को वह रामबाग रेलवे स्टेशन से गोरखपुर लौटने के लिए चौरीचौरा एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। उसके पास रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए ट्रेन आने पर वह सेकंड AC कोच में चढ़ गई और TTE से सीट देने का अनुरोध किया।
युवती का आरोप है कि TTE ने उसे अपनी सीट (बर्थ नंबर 5) पर बैठने को कहा। कुछ देर बाद जब वह वहां आया, तो उसने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। बाद में पता चला कि आरोपी TTE देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र के जंगल बेलवा गांव का निवासी इंद्रमोहन सिंह है।
घटना के बाद पीड़िता को न्याय पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वह सबसे पहले गोरखपुर के GRP थाने पहुंची, लेकिन वहां से यह कहकर लौटा दिया गया कि मामला प्रयागराज का है। जब वह प्रयागराज GRP पहुंची, तो वहां से उसे आरोपी के गृह जनपद देवरिया में शिकायत दर्ज कराने की सलाह देकर वापस भेज दिया गया। इसके बाद युवती देवरिया के महुआडीह थाने पहुंची और तहरीर दी।
पीड़िता ने बताया कि जब वह आरोपी के बारे में जानकारी लेने उसके गांव पहुंची, तो वहां आरोपी के चाचा और उनके बेटों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली देकर भगा दिया।
महुआडीह थाना प्रभारी अमित राय ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी TTE के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही, मामले को आगे की कार्रवाई के लिए प्रयागराज GRP को ट्रांसफर कर दिया गया है।
लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने ट्रेन में यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने रेलवे प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी चिंता बढ़ा दी है।
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