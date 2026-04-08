सेकंड AC कोच में लड़की से TTE ने किया रेप; बर्थ नंबर 5 पर किया कुकर्म, क्या है सनसनीखेज पूरा मामला

घटना के बाद पीड़िता को न्याय पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वह सबसे पहले गोरखपुर के GRP थाने पहुंची, लेकिन वहां से यह कहकर लौटा दिया गया कि मामला प्रयागराज का है। जब वह प्रयागराज GRP पहुंची, तो वहां से उसे आरोपी के गृह जनपद देवरिया में शिकायत दर्ज कराने की सलाह देकर वापस भेज दिया गया। इसके बाद युवती देवरिया के महुआडीह थाने पहुंची और तहरीर दी।