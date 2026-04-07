बिस्तर पर नग्नअवस्था में मिली पत्नी की लाश; हत्या के बाद नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा पति, बेटे के साथ क्या किया?

पुलिस जांच में पता चला कि रविवार सुबह राहुल को कुछ लोगों ने बेटे के साथ जल्दी-जल्दी जाते हुए देखा था। बाद में जानकारी मिली कि वह मेरठ पहुंचा और अपने छोटे भाई को फोन कर सोहराब गेट बुलाया। वहां उसने बेटे को भाई के हवाले कर दिया। इस दौरान वह नशे की हालत में था और उसने खुद को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने की बात कही। इसके बाद उसे मेरठ के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया गया।