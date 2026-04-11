दवा का नाम पूछने पर मरीज की पिटाई, मोबाइल छीनने को कोशिश…क्लिनिक में मची अफरा तफरी

तभी डॉक्टर के पति डॉ. आकाश पांडे ने मरीज को धक्का देकर क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। मरीज ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को बुलाकर उनके साथ गाली-गलौज, धमकी और मारपीट की गई। पीड़ित मरीज ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि मरीजों को यह नहीं बताया जाएगा कि उन्हें कौन सी दवा दी जा रही है, तो सस्ती और सुलभ दवाएं उपलब्ध कराने वाली सरकारी योजनाएं कैसे सफल होंगी। उन्होंने आशंका जताई कि क्या मरीजों को निजी क्लिनिक से ही दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फिलहाल, संबंधित डॉक्टर या क्लिनिक की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पीड़ितों ने 112 पर सूचना देने के साथ कोतवाली में तहरीर दी है।