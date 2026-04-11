सरकारी आवास में इंस्पेक्टर की मौत, बाथरूम में मिला शव… कॉल न उठने पर खुला राज, जानें क्या हुआ

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई। सीएचसी में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की भीड़ जुट गई। परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे शाहजहांपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। एसपी ग्रामीण भांवरे दीक्षा अरुण ने बताया कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार को सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार, प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत प्रतीत हो रही है। आगे की जांच की जा रही है।