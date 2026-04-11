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सरकारी आवास में इंस्पेक्टर की मौत, बाथरूम में मिला शव… कॉल न उठने पर खुला राज, जानें क्या हुआ

इंस्पेक्टर क्राइम और कार्यवाहक थाना प्रभारी राजेश कुमार शनिवार सुबह सरकारी आवास के बाथरूम में मृत मिले। कॉल रिसीव न होने पर पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्हें सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है।

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बरेली

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Avanish Pandey

Apr 11, 2026

मृतक राजेश कुमार

शाहजहांपुर। ड्यूटी के बीच अचानक आई मौत ने पुलिस महकमे को झकझोर दिया। पुवायां थाने में इंस्पेक्टर क्राइम और कार्यवाहक थाना प्रभारी के रूप में तैनात 49 वर्षीय राजेश कुमार शनिवार सुबह अपने सरकारी आवास के बाथरूम में मृत पाए गए। शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

शनिवार सुबह रोज की तरह राजेश कुमार अपने आवास के बाथरूम में नहाने गए थे। इसी दौरान काफी देर तक उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। स्टाफ ने कई बार कॉल की, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिसकर्मी आवास पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाकर अंदर पहुंचे तो बाथरूम में उनका शरीर पड़ा देख सभी के होश उड़ गए। तत्काल उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

1997 में सिपाही से शुरू हुआ सफर, इंस्पेक्टर तक पहुंचे

मूल रूप से उन्नाव जिले के थाना बारा सगवर क्षेत्र के गांव हिश्यामपुर निवासी राजेश कुमार वर्ष 1997 में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। लगातार पदोन्नति पाते हुए वे इंस्पेक्टर बने और 29 अगस्त 2025 से पुवायां थाने में तैनात थे। थाना प्रभारी रवि करन सिंह के अवकाश पर जाने के कारण राजेश कुमार के पास ही थाने का प्रभार था।

सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई। सीएचसी में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की भीड़ जुट गई। परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे शाहजहांपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। एसपी ग्रामीण भांवरे दीक्षा अरुण ने बताया कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार को सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार, प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत प्रतीत हो रही है। आगे की जांच की जा रही है।

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Published on:

11 Apr 2026 02:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सरकारी आवास में इंस्पेक्टर की मौत, बाथरूम में मिला शव… कॉल न उठने पर खुला राज, जानें क्या हुआ

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