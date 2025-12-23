कोहरा, कड़ाके की सर्दी और लंबी सरहद.. जैसलमेर में बॉर्डर सिक्योरिटी बनी अग्नि-परीक्षा

कोहरा, ठिठरते धोरों और तेज सर्द हवाओं के बीच पाकिस्तान से लगी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा प्रहरियों की चौकसी पूरे सिस्टम की असली कसौटी मानी जाती है। गौरतलब है कि राजस्थान के पाकिस्तान से सटे जिले हैं जैसलमेर- 464 किमी, बाड़मेर- 228 किमी, श्रीगंगानगर- 210 किमी और बीकानेर- 168 किमी। इनकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो भारत-पाक सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा है। यही वजह है कि सर्दियों में घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए सीसुब ने अपनी पूरी ताकत बॉर्डर पर झोंक दी है। हेडक्वार्टर से अतिरिक्त जवानों की तैनाती, फोर व्हील ड्राइव वाहनों की सीमा क्षेत्र में शिफ्टिंग और सातों दिन दिन-रात पेट्रोलिंग इसी रणनीति का हिस्सा है। सरहद की निगरानी के लिए तकनीक मौजूद है—नाइट विजन दूरबीन, फ्लडलाइट्स, सोलर लाइट्स और आधुनिक हथियार। सरहदी जिले का शाहगढ़ क्षेत्र, जहां करीब 32 किलोमीटर का इलाका लगातार बदलते रेतीले धोरों वाला है, वहां दिन में भी निगरानी आसान नहीं होती। यही कारण है कि पश्चिमी सरहद पर आज भी पैदल गश्त को सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है।