21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

क्रिसमस नववर्ष पर जैसलमेर में पर्यटक उमड़ेंगे…बिना तैयारी बढ़ेगी परेशानी

स्वर्णनगरी में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है और क्रिसमस व नववर्ष के दौरान पर्यटकों का जबरदस्त सैलाब उमडऩे की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 21, 2025

स्वर्णनगरी में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है और क्रिसमस व नववर्ष के दौरान पर्यटकों का जबरदस्त सैलाब उमडऩे की संभावना है। देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन हजारों सैलानी जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर, पटवों की हवेलियां, व्यास छतरी तथा सम और खुहड़ी के रेत के धोरों पर दिन से देर रात तक रौनक बनी हुई है। सुहावना मौसम और मरुस्थलीय संस्कृति का आकर्षण जैसलमेर को इस समय देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल कर रहा है।

पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार होटल, गेस्ट हाउस और रिसोर्ट में बुकिंग तेजी से भर रही है। सम क्षेत्र के डेजर्ट कैंप और रिसोर्ट में कई स्थानों पर पहले ही वेटिंग शुरू हो चुकी है। बढ़ती मांग के चलते कमरों के किराए में भारी उछाल आया है। सामान्य दिनों की तुलना में दाम दोगुने से तीन गुना तक पहुंच गए हैं और नववर्ष के आसपास इनमें और बढ़ोतरी की आशंका है।

पिछले सीजन के अनुभव सैलानियों के लिए चेतावनी बने हुए हैं। पीक सीजन में सीमित आवास व्यवस्था और अचानक बढ़ी भीड़ के कारण कई पर्यटकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ी थी। बिना अग्रिम व्यवस्था पहुंचे सैलानी सबसे अधिक परेशान हुए थे। इसे देखते हुए जानकारों ने सैलानियों को यात्रा से पहले होटल, रिसोर्ट या होम स्टे की प्री बुकिंग कराने की सलाह दी है। परिवार और समूह में आने वाले पर्यटकों के लिए यह व्यवस्था आवश्यक मानी जा रही है।

प्रशासनिक तंत्र अलर्ट, किए अतिरिक्त प्रबंध

दिसंबर के अंतिम सप्ताह सैलानियों की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सोनार दुर्ग, सम सेंड ड्यून्स और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को असुविधा न हो। पर्यटन विशेषज्ञ गिरिराज डावाणी का मानना है कि समय रहते ठहराव और परिवहन की योजना बनाकर आने वाले सैलानियों के लिए जैसलमेर की यात्रा यादगार बन सकती है।

सैलानियों के लिए जरूरी सलाह

  • यात्रा से पहले होटल या होम स्टे की पुष्टि करें

-पीक डेट्स पर किराए सामान्य से कई गुना अधिक

-सम क्षेत्र में डेजर्ट कैंप की बुकिंग पहले से करें

  • देर रात पहुंचने से बचें, ठहराव संकट हो सकता है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 11:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / क्रिसमस नववर्ष पर जैसलमेर में पर्यटक उमड़ेंगे…बिना तैयारी बढ़ेगी परेशानी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीयासर की ढाणियों में चार वर्षों से प्यासे है कंठ, बूस्टर पंप के लिए बना पम्प हाउस, दो साल से ताले

जैसलमेर

जैसलमेर: मौसम की कलाबाजी, 43 दिनों बाद रात का पारा सर्वाधिक दर्ज

जैसलमेर

खेत में बनी डिग्गी में पैर फिसलने से एमबीबीएस विद्यार्थी की मौत

जैसलमेर

डेजर्ट वॉरियर बीएसएफ मैराथन, 2854 धावकों ने दिया फिटनेस का संदेश

जैसलमेर

मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.