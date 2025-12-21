क्रिसमस नववर्ष पर जैसलमेर में पर्यटक उमड़ेंगे…बिना तैयारी बढ़ेगी परेशानी

पिछले सीजन के अनुभव सैलानियों के लिए चेतावनी बने हुए हैं। पीक सीजन में सीमित आवास व्यवस्था और अचानक बढ़ी भीड़ के कारण कई पर्यटकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ी थी। बिना अग्रिम व्यवस्था पहुंचे सैलानी सबसे अधिक परेशान हुए थे। इसे देखते हुए जानकारों ने सैलानियों को यात्रा से पहले होटल, रिसोर्ट या होम स्टे की प्री बुकिंग कराने की सलाह दी है। परिवार और समूह में आने वाले पर्यटकों के लिए यह व्यवस्था आवश्यक मानी जा रही है।