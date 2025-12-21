डेजर्ट वॉरियर बीएसएफ मैराथन, 2854 धावकों ने दिया फिटनेस का संदेश

इस अवसर पर बीएसएफ के सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर दक्षिण व उत्तर के वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर जैसलमेर, जिलापरिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी जैसलमेर और नगर परिषद आयुक्त सहित बीएसएफ व नागरिक प्रशासन के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। मैराथन का आयोजन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन की तीन श्रेणियों में किया गया। प्रतियोगिता में कुल 2854 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 2201 बीएसएफ व अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान, 393 नागरिक धावक और 260 बच्चे शामिल रहे। सीमावर्ती जिले में इतने बड़े खेल आयोजन ने युवाओं और आम नागरिकों में विशेष उत्साह का संचार किया। आयोजन में महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही, जिससे महिला सशक्तीकरण का सकारात्मक संदेश सामने आया। 72 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक की सहभागिता ने यह साबित किया कि फिटनेस के साथ उम्र केवल एक आंकड़ा बनकर रह जाती है।