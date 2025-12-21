डेजर्ट वॉरियर बीएसएफ मैराथन, 2854 धावकों ने दिया फिटनेस का संदेश

सीमा सुरक्षा बल की ओर से सीमाओं की सुरक्षा के साथ जनसामान्य में स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को डेजर्ट वॉरियर–बीएसएफ मैराथन का आयोजन किया गया। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर दक्षिण और पीक डायनामिक स्पोर्ट्स के सहयोग से पूनमसिंह स्टेडियम में प्रातः 6:30 बजे से 11 बजे तक यह आयोजन उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। मैराथन का शुभारंभ विधायक जैसलमेर छोटूसिंह भाटी, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान के महानिरीक्षक एमएल गर्ग और भारतीय ओलंपियन व राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित योगेश्वर दत्त ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया।
इस अवसर पर बीएसएफ के सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर दक्षिण व उत्तर के वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर जैसलमेर, जिलापरिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी जैसलमेर और नगर परिषद आयुक्त सहित बीएसएफ व नागरिक प्रशासन के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। मैराथन का आयोजन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन की तीन श्रेणियों में किया गया। प्रतियोगिता में कुल 2854 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 2201 बीएसएफ व अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान, 393 नागरिक धावक और 260 बच्चे शामिल रहे। सीमावर्ती जिले में इतने बड़े खेल आयोजन ने युवाओं और आम नागरिकों में विशेष उत्साह का संचार किया। आयोजन में महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही, जिससे महिला सशक्तीकरण का सकारात्मक संदेश सामने आया। 72 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक की सहभागिता ने यह साबित किया कि फिटनेस के साथ उम्र केवल एक आंकड़ा बनकर रह जाती है।
इसके साथ ही विदेशी धावकों की मौजूदगी ने स्वर्णनगरी जैसलमेर में आयोजित इस मैराथन को अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाई।डेजर्ट वॉरियर–बीएसएफ मैराथन का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान को सशक्त करना, स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना तथा बीएसएफ और नागरिक समाज के बीच समन्वय को और सुदृढ़ करना रहा। यह आयोजन खेलों के माध्यम से देशभक्ति, अनुशासन और सामूहिक सहभागिता का प्रभावी संदेश देकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
