आज का सवाल -जैसलमेर में दुकानदारों की ओर से सडक़ों पर सामान रखे जाने की प्रवृत्ति यातायात व्यवस्था में कितनी बड़ी बाधाहै, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?



जैसलमेर के विभिन्न बाजारों में कई दुकानदारों की ओर से अपना सामान या हॉर्डिंग आदि सडक़ पर रखे जाने की प्रवृत्ति पिछले कई वर्षों से देखी जा रही है। इस कारण यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। नगरपरिषद की तरफ से इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की बजाय कभी कभार रस्म अदायगी भर की जाती है।

सीमित दायरे में रखें सामान

दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने सीमित दायरे में ही सामान रखना चाहिए। कई जगहों पर जरूरत से ज्यादा सामान सडक़ तक फैला दिया जाता है, जिससे वाहनों और पैदल राहगीरों को परेशानी होती है। यदि सभी व्यापारी अनुशासन में रहें तो बाजार की रौनक भी बनी रहेगी और यातायात भी सुचारु रहेगा।