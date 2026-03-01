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जैसलमेर

आज का सवाल -जैसलमेर में दुकानदारों की ओर से सडक़ों पर सामान रखे जाने की प्रवृत्ति यातायात व्यवस्था में कितनी बड़ी बाधाहै, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?

जैसलमेर के विभिन्न बाजारों में कई दुकानदारों की ओर से अपना सामान या हॉर्डिंग आदि सडक़ पर रखे जाने की प्रवृत्ति पिछले कई वर्षों से देखी जा रही है। इस कारण यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Mar 14, 2026


जैसलमेर के विभिन्न बाजारों में कई दुकानदारों की ओर से अपना सामान या हॉर्डिंग आदि सडक़ पर रखे जाने की प्रवृत्ति पिछले कई वर्षों से देखी जा रही है। इस कारण यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। नगरपरिषद की तरफ से इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की बजाय कभी कभार रस्म अदायगी भर की जाती है।
सीमित दायरे में रखें सामान
दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने सीमित दायरे में ही सामान रखना चाहिए। कई जगहों पर जरूरत से ज्यादा सामान सडक़ तक फैला दिया जाता है, जिससे वाहनों और पैदल राहगीरों को परेशानी होती है। यदि सभी व्यापारी अनुशासन में रहें तो बाजार की रौनक भी बनी रहेगी और यातायात भी सुचारु रहेगा।

  • विश्वजीत व्यास, स्थानीय निवासीबन जाते हैं जाम जैसे हालातमुख्य बाजार क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा सडक़ तक सामान रखने से अक्सर जाम जैसी स्थिति बन जाती है। खासकर शाम के समय लोगों को निकलने में काफी दिक्कत होती है। प्रशासन को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सडक़ें आम लोगों के लिए खुली रहें।
  • श्यामसिंह, स्थानीय निवासीवाहन चालकों की परेशानीसडक़ पर सामान फैलाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। कई बार गाडिय़ों को मोडऩे या निकालने के लिए जगह ही नहीं बचती। इससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। प्रशासन को नियमित रूप से निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाना चाहिए।
  • नवीन कुमार, स्थानीय निवासीपर्यटकों को असुविधाजैसलमेर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए बाजार का आकर्षण बड़ा होता है, लेकिन सडक़ पर फैला सामान और भीड़भाड़ से उन्हें असुविधा होती है। अगर सडक़ें साफ-सुथरी और खुली रहें तो पर्यटकों को भी बेहतर अनुभव मिलेगा और शहर की छवि भी सुधरेगी।
  • देकूराम, स्थानीय निवासीअगले सप्ताह का सवाल -शहर में तेज गति से वाहन दौड़ाने और शोर मचाने वाले साइलेंसर युक्त बाइक्स का चलन, किस तरह से आमजन के लिए खतरे का सबब है? अपनी प्रतिक्रिया फोटो सहित निम्न नम्बर पर भिजवाएं -9462246222

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Published on:

14 Mar 2026 08:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / आज का सवाल -जैसलमेर में दुकानदारों की ओर से सडक़ों पर सामान रखे जाने की प्रवृत्ति यातायात व्यवस्था में कितनी बड़ी बाधाहै, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?

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