थार फायर मोड में…अधिकतम पारा 46 पार, 35 साल पुराना रिकॉर्ड खतरे में

थार मरुस्थल इस बार पूरी तरह 'फायर मोड' में है। अप्रेल के अंतिम दिनों में ही तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था, जिससे 35 वर्ष पुराने रिकॉर्ड पर खतरा गहराने लगा है। सामान्यतः इतनी गर्मी मई के अंत या जून में दर्ज होती है, लेकिन इस बार मौसम का पैटर्न समय से पहले ही टूट गया है। जैसलमेर और बाड़मेर तेजी से एक्सट्रीम हीट जोन बनते जा रहे हैं। वर्ष 1991 में जैसलमेर में 49.2 डिग्री और वर्ष 2016 में बाड़मेर में 49.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन रिकॉर्ड्स के टूटने की आशंका बढ़ गई है।