पोकरण : धोरों में भी गूंज रही ए-बी-सी-डी, अंग्रेजी माध्यम का बढ़ रहा क्रेज

पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले के पोकरण क्षेत्र में अब अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को लेकर जागरुकता बढऩे लगी है। कस्बे के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू हो रहे है और विद्यार्थियों का नामांकन भी बढ़ रहा है। सरकार के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के साथ निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि सरहदी जिला जैसलमेर वर्षों पूर्व पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। शिक्षा के लिहाज से भी लोग ज्यादा जागरुक नहीं थे। बीते कुछ वर्षों में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरुकता में लोग अपने बच्चों को हिन्दी के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भी दाखिला दिला रहे है, जिससे नामांकन बढ़ रहा है और विद्यार्थी भी उत्साह के साथ प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे है।