जैसलमेर बना सन बर्न सिटी…तले भुने भोजन से दूरी, हल्के आहार की ओर बढ़ रहा रुझान

बाजारों में इनकी मांग में तेजी आई है। युवाओं के बीच यह केवल सुरक्षा नहीं बल्कि फैशन का हिस्सा भी बन गया है। हल्के रंगों और सूती कपड़ों की मांग बढ़ गई है, जबकि भारी और सिंथेटिक कपड़ों से लोग दूरी बना रहे हैं। इस बदलाव ने स्थानीय बाजारों के ट्रेंड को भी प्रभावित किया है। खानपान की आदतों में भी बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। तले-भुने और मसालेदार भोजन से लोग दूरी बना रहे हैं, जबकि ठंडे पेय पदार्थ, जूस, लस्सी और शरबत की मांग तेजी से बढ़ रही है। शहर के बाजारों में इन उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दुकानदारों के अनुसार गर्मी बढ़ने के साथ ठंडे उत्पादों की खपत लगातार बढ़ती जा रही है।